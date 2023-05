Nani: “Fiorentina-West Ham sarà una finale bellissima. Sarà uno scontro tra due culture calcistiche opposte”

A Radio Bruno ha parlato l’ex ds del West Ham Gianluca Nani, in vista della finale tra Hammers e Fiorentina. Queste le sue parole: “Il West Ham è una grande squadra, nonostante stia facendo fatica in campionato. Sarà una finale bellissima contro i viola. La squadra di Italiano ha una qualità tattica che può fare la differenza. Le squadre inglese lasciano un po’ indietro questo aspetto, ma hanno un ritmo impressionante.

Credo che sarà una partita che mette di fronte due culture calcistiche totalmente diverse. Per fare un esempio: Scamacca in Italia era l’attaccante della Nazionale, ma in Inghilterra, agli Hammers, ha fatto davvero molta fatica prima dell’infortunio”.