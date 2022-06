Nani: “Jovic è un punto interrogativo, mentre su Cabral sono ottimista: se Italiano ha chiesto di tenerlo…”

Il dirigente sportivo Gianluca Nani ha parlato così a Radio Bruno Toscana dell’obbiettivo della Fiorentina Luka Jovic: “E’ un punto interrogativo, perché in Germania ha fatto benissimo ma al Real non è riuscito a trovare spazio. Firenze è sicuramente una piazza importante per rilanciarsi, tornasse ai fasti di un tempo farebbe fare alla squadra il salto di qualità”.

E poi su Cabral ha aggiunto: “Credo che la Fiorentina abbia fatto bene a puntare su di lui, è un giocatore forte che può ancora crescere. In questi casi è importante il parere dell’allenatore, se Italiano ha voluto tenere Cabral vuol dire che ci ha visto qualcosa di buono”.