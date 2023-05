Nani: “La stagione viola è straordinaria anche senza trofei, il West Ham è una realtà simile. Cabral? Non mi stupirei di vederlo oltre 20 gol…”

Ds in passato al Brescia ma anche al West Ham, Gianluca Nani a Radio Bruno ha parlato proprio degli Hammers, avversari della Fiorentina in finale di Conference: “Ho una parola per la squadra viola: complimenti. Hanno fatto benissimo, un’ottima stagione e raggiunto due finali, che è difficilissimo. Producono gioco, hanno un ottimo allenatore, una proprietà ambiziosa e un tifo passionale. E’ una piazza che merita rispetto, per me è una grande stagione comunque vada la finale. E’ evidente che vincerla sarebbe il coronamento della stagione.

Il West Ham? Una grandissima realtà, una grande squadra e ti rimane dentro quando ci lavori. C’è una passione incredibile e tantissimi tifosi in tutto il mondo, è una squadra amata. Non ha vinto tantissimo a livello internazionale e nazionale però ci sono molte assonanze con la Fiorentina. Per questo è una partita che mi attira molto e me la godrò dal primo all’ultimo secondo. Sono due scuole di pensiero diverso, il West Ham è una classica squadra inglese, di intensità e forza, la Fiorentina è più tattica, meno istintiva.

Chi temere? Temo Antonio che può fare in qualsiasi momento ma soprattutto lo spirito che anima il West Ham. Peccato che ci siano pochi posti allo stadio, se ce ne fossero stati 100.000 sarebbero stati riempiti. Entrambe le squadre hanno faticato in campionato ma arrivo a dire anche Siviglia e Roma, per quanto riguarda l’Europa League. La Fiorentina è arrivata in finale in due competizioni, non è attrezzata per fare 3 competizioni al vertice ma la stagione resta straordinaria.

Mancanze in attacco? La Fiorentina veniva da un centravanti che la metteva dentro sempre, ha preso due ottimi giocatori. Cabral sono certo che farà bene dopo l’adattamento, magari non partecipa tantissimo ma è un grande finalizzatore. Non mi stupirei di vederlo anche oltre i 20 gol. La bravura di Italiano comunque è arrivare al gol con la manovra, al di là del finalizzatore”.