Napoli e Roma si scontrano anche in autostrada: chiuso un tratto dell’A1 in Toscana per tafferugli tra i tifosi

Sampdoria-Napoli e Milan-Roma sono già iniziate (male). Come riportato da Repubblica, l‘autostrada del Sole è rimasta bloccata nel tratto aretino, tra Monte San Savino e Arezzo per scontri tra tifosi del Napoli e della Roma all’autogrill Badia al Pino est. All’origine degli scontri lungo, l’agguato teso da un gruppo di ultras del Napoli ai romanisti in transito per raggiungere Milano: ne è nato poi un lancio reciproco di sassi e lacrimogeni. La polizia, per scongiurare ulteriori situazioni di pericolo, ha bloccato anche il traffico autostradale.

Pesanti le ripercussioni sul traffico: la coda verso nord è arrivata a 10 chilometri. Un primo bilancio parla di un ferito e diversi contusi. Alcuni dei coinvolti, che erano scesi dalle macchine, sono poi ripartiti verso nord. Intorno alle 14.15, il traffico è stato riaperto nelle due direzioni, nord e sud.