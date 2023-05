Napoli-Fiorentina e un ospite speciale sugli spalti: a guardare Italiano ci sarà l’allenatore più pagato al mondo, nonché padre di un ex viola

Inutile ribadire che Napoli-Fiorentina sarà una partita guardata da ogni parte del mondo, per vedere la grande festa azzurra. Per l’occasione, accanto ad Aurelio De Laurentiis (oltre al presidente viola Commisso e al dg Barone) ci saranno tanti ospiti partenopei, a cominciare dal famoso regista Paolo Sorrentino. Ma non solo.

Secondo quanto riportato da La Repubblica di Napoli, uno degli ospiti d’eccezione sarà Diego Pablo Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid (e più pagato al mondo) nonché padre dell’ex Fiorentina Giovanni Simeone, ora in forza proprio al Napoli. Italiano ha un ulteriore stimolo, dimostrare cos’è capace di fare sotto gli occhi di uno dei migliori del pianeta.