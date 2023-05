Primavera, Napoli-Fiorentina 0-0: Presta spedisce alto di testa! Segui la DIRETTA TESTUALE di FiorentinaNews.com

Napoli-Fiorentina 0-0

FIORENTINA (4-3-3) Tognetti; Gentile, Biagetti, Comuzzo, Kayode; Berti, Amatucci, Harder; Capasso, Sene, Presta.

A disp.: Leonardelli, Elia, Scuderi, Vitolo, Favasuli, Caprini, Vigiani, Padilla, Nardi, Toci, Rubino.

Allenatore: Alberto Aquilani.

40′ Spavone di prima lancia Rossi che scatta verso la porta viola: il gioco si ferma però, è fuorigioco dell’attaccante azzurro

37′ Capasso si accentra ed ha una buona mattonella per andare ad esplodere il sinistro: sfera che centra in pieno D’Avino, poi Boffelli se ne impossessa

37′ Tentativo piuttosto velleitario di Presta che calcia debolmente col sinistro, facile parata per Boffelli

33′ Riceve un colpo al volto in occasione di un duello aereo Comuzzo, che cade a terra. Si accendono gli animi in campo, ma la situazione si raffredda piuttosto rapidamente: l’arbitro ammonisce Capasso e Gioielli

32′ Schema da corner del Napoli, conclude di prima intenzione Spavone che centra Capasso in pieno, Tognetti può tirare un sospiro di sollievo perchè il tentativo verso la porta del giocatore di casa sembrava pericoloso

31′ Si apre un bel varco per Sahli sulla spizzata di Rossi, ottima chiusura di Gentile che impedisce la conclusione all’attaccante partenopeo rifugiandosi in corner

30′ SPAVONE! Sinistro ad incrociare del calciatore del Napoli, conclusione sul primo palo respinta senza troppi problemi da Tognetti

29′ Gioco nuovamente interrotto per problemi occorsi a Presta che abbandona momentaneamente il terreno di gioco. Da capire se legati al colpo subito in precedenza o se si tratti di qualche altro intoppo per il numero 19 gigliato

26′ Fallo grosso come una casa su Presta ma niente fischio arbitrale, sotto gli arbitri del direttore di gara Grasso. Scelta incomprensibile dell’arbitro, Presta rimane a terra e gioco che si interrompe

24′ Rossi si libera di Biagetti, ma con un fallo. In precedenza il francese Sahli aveva steso Gentile con una spinta. Ruvidi gli attaccanti di casa, ma finora oltre il consentito

20′ Scontro tra Kayode e Lamine, del tutto fortuito, dopo una chiusura del senegalese del Napoli. Il calciatore africano riesce a rialzarsi dopo la botta subita, anche se piuttosto dolorante

16′ Solo uno squillo, di marca viola con Presta, appena passato il primo quarto d’ora di gara. Squadre che finora non riescono a trovare trame degne di nota sul piano tecnico, tanti errori in costruzione

13′ Gran bel numero di Presta che sgasa palla al piede e poi si infila palla al piede tra Lamine e Gioielli, subendo il netto intervento falloso di quest’ultimo

12′ Rimessa lunghissima di Kayode che con le braccia riesce a far correre davvero tanto il pallone, e seconda volta che la Fiorentina ottiene un corner direttamente da questa situazione di gioco

10′ Harder rimedia una pallonata in pieno volto e rimane un attimo frastornato. L’arbitro Grasso si accerta delle condizioni della mezza viola e poi fa riprendere il gioco. Tutto ok per il classe 2005 gigliato

8′ Napoli che guadagna un corner con Spavone ben chiuso da Biagetti ma non incide dopo il piazzato, con lo stesso Spavone che sparacchia lontanissimo dalla porta di Tognetti la respinta della difesa viola

6′ Il Napoli lascia giocare coi piedi Tognetti che dopo aver valutato il da farsi sbaglia il lancio verso Presta, troppo lungo e facile preda di Boffelli

4′ PRESTA! Incorna l’attaccante viola sul destro come sempre calibrato alla perfezione da Amatucci, pallone alto, non colpito al meglio da ottima posizione dal numero 19 gigliato

3′ Fallo di Barba su Amatucci. Punizione per la Fiorentina da posizione pericolosa ed invitante per il destro a rientrare, proprio di Amatucci

2′ Fiorentina costretta a rinunciare a numerosi titolari per centrare i playoff con due giornate d’anticipo. Dalle posizioni dei giovani in campo, pare che la squadra viola si schieri con una sorta di 4-2-3-1, in cui Harder ed Amatucci agiscono in cabina di regia e Berti più avanti

1′ Partiti! FORZA VIOLA!

Terzultima giornata di campionato per la Fiorentina Primavera di Alberto Aquilani, impegnata nell’impianto di Cercola (NA) contro il Napoli oggi alle ore 16.00 Per consolidare il terzo posto, contro la formazione partenopea che occupa attualmente la terzultima piazza, i finalisti della Coppa Italia dovranno bissare il successo di qualche giorno fa in casa con il Lecce.

