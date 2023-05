Napoli-Fiorentina, segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com

Dopo il pareggio per 3-3 ottenuto a Salerno nel turno infrasettimanale la Fiorentina torna in Campania, stavolta per sfidare il Napoli fresco vincitore dello Scudetto. Per il tecnico dei partenopei Luciano Spalletti e e i suoi giocatori sarà l’occasione per festeggiare il tricolore insieme al loro pubblico. Per i viola di Vincenzo Italiano, che giovedì giocheranno la semifinale di andata di Conference League contro il Basilea, si tratta invece di un’altra opportunità per fare punti fuori casa e provare a restare sulla scia delle prime otto in classifica.

Fischio d’inizio alle ore 18:00 allo Stadio ‘Maradona’, arbitra l’incontro Marchetti della sezione di Ostia Lido.

Come di consueto Fiorentinanews.com vi offrirà la possibilità di seguire la diretta testuale della partita sul proprio sito, con le intervista del pre e post gara, le pagelle e tanto altro. Per aggiornare la diretta premere il tasto F5 del vostro PC o refreshare la pagina.