Napoli-Fiorentina: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Torna a prevalere il campo sulle questioni burocratiche e infrastrutturali: la Fiorentina è di scena a Napoli per provare a dare continuità alla vittoria sul Cagliari e alla bella prestazione in Coppa Italia con l’Inter. Impegno naturalmente difficile ma che l’anno scorso regalò forse la miglior prestazione dell’era Iachini, nell’allora ‘San Paolo’. Oggi invece dovrebbe essere la prima Fiorentina di Prandelli con il tridente offensivo, con in campo anche il grande ex Callejon: appuntamento alle 12,30, agli ordini del sig. Chiffi e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale con spazio alle pagelle e alle voci dei protagonisti a fine gara.

0 0 vote Article Rating