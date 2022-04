Napoli-Fiorentina: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Serve un’altra impresa alla Fiorentina dopo quella di San Siro, per tenere il ritmo del treno Europa e provare a fare da guastafeste nella corsa Scudetto, in quello che è indubbiamente un turno avverso. La squadra di Italiano cerca il bis di Coppa Italia per altro, quando stravinse per 5-2 al termine di una gara piena di emozioni. Appuntamento alle 15 al ‘Maradona’, agli ordini del sig. Mariani di Aprilia e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale della gara, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.