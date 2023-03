Napoli, Gollini torna titolare a sorpresa: i motivi della scelta di Spalletti

Torna a giocare dal primo minuto Pierluigi Gollini. L’ex portiere della Fiorentina, passato al Napoli a Gennaio in uno scambio che ha coinvolto anche Sirigu, tra pochi minuti fare il suo esordio con la maglia azzurra contro l’Atalanta di GAsperini, la sua ex storica. La decisione di Spalletti è arrivata a pochi minuti dal fischio d’inizio.

L’ex numero uno viola è stato “costretto” a scendere in campo da un forfait all’ultimo minuto di Meret, schierato inizialmente titolare dal tecnico toscano: il numero uno azzurro ha accusato un problema ad un polso e per questo ha scelto di riposare in vista della sfida contro l’Eintracht Francoforte. Gollini torna quindi a giocare dopo 2 mesi precisi, la sua ultima apparizione fu nell’ottavo di Coppa Italia contro la Sampdoria dello scorso 12 gennaio.