Napoli, in Europa League Spalletti cambia 4 calciatori

Dopo la Champions League, ritorna anche l’Europa League con Napoli, prossimo avversario della Fiorentina, che affronterà lo Spartak Mosca.

Per dare ancora continuità agli ottimi risultati e trovare la prima vittoria in Europa, dopo il pareggio per 2-2 in casa del Leicester City al primo turno, Spalletti cambia 4 giocatori, uno per reparto, rispetto alla gara col Cagliari: si rivede Meret dal 1′, insieme a lui in difesa anche Manolas al posto di Rrahmani.

Fabian Ruiz giocherà da play e farà rifiatare Anguissa. Spazio a Elmas nella mediana a tre insieme allo spagnolo e a Zielinski. In avanti, riposa Osimhen: gioca titolare Petagna con Politano e Insigne ai lati.