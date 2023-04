Napoli si prepara allo scudetto: spunta anche un cimitero delle avversarie, c’è anche la Fiorentina VIDEO

Dopo l’importante vittoria di domenica sera contro la Juventus, arrivata dopo il brusco stop della Lazio di Maurizio Sarri, i tifosi del Napoli hanno cominciato a preparare i festeggiamenti. Lo scudetto ancora no è matematico ma i 17 punti di vantaggio sulla seconda potrebbero riportare il tricolore nel capoluogo campano dopo oltre 3o anni già questo fine settimana.

Tra i tanti preparativi, nelle ultime ore a Napoli è spuntato anche il funerale delle squadre avversari: la piattaforna Local Team, che nelle ultime ore sta seguendo la festa da vicino, ha dato testimonianza infatti anche allestimenti goliardici come questo cimitero della serie A, comparso nel quartiere “Case Nuove”. Secondo quanto riportato, in un piccolo terreno è stata posizionata una bara e vari crocefissi, uno per ogni squadra avversaria del Napoli in questo campionato tra cui ovviamente anche la Fiorentina di Rocco Commisso, con una scritta: “Per l’Italia intera un dolore atroce, dopo tanti anni vi abbiamo messo in croce”

Queste le immagini: