Napoli subito in campo per preparare la partita contro la Fiorentina, un giocatore azzurro lavora a parte

Il Napoli di Luciano Spalletti è tornato in campo già oggi per preparare la trasferta contro la Fiorentina a Firenze. Meno di 72 ore per i partenopei per prepararsi alla partita del Franchi, che sarà l’ultima prima della pausa nazionali. A Castel Volturno lavoro di scarico per i giocatori ieri impegnati nella partita di Europe League, mentre nell’ultima parte di sessione partitella a campo ridotto.

Per quanto riguarda gli infortunati Spalletti aveva già fatto sapere di aver recuperato tutti già alla vigilia della coppa europea. Lobotka però lavora ancora a parte e stamani è stato sottoposto alle terapie del caso.