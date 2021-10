“Napoli, Torino, Milan e Inter, oltre alla Fiorentina, hanno problemi coi rinnovi. Sarà l’ora di pensare a qualche regola che li tuteli?”

Approfondimento sul tema rinnovi e procuratori su La Gazzetta dello Sport, a firma Alessandro de Calò:

“A che punto è Insigne col Napoli? Sembravano distanti anni luce e poi molto vicini: presto vedremo. Le montagne russe hanno ricadute sul campo? Beh, dopo aver contato i rigori sbagliati e aver visto Insigne in azzurro a San Siro con la Spagna, viene da pensare che l’incertezza non è una buona compagna di strada. Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha scelto la via della chiarezza con Belotti: offerta super e presa d’atto di un “sì” del Gallo che non arriva”.

“L’Inter sta correndo dietro a Brozovic. Cosa deve fare il Milan con Kessie che, nonostante le offerte, non rinnova? Certo è strana la giostra delle scadenze. A Parigi si lamentano per le intrusioni del Real su Mbappé, che sarà libero a giugno, ma in giro non si vede molta gente senza peccato”.

“La Fiorentina con Vlahovic ci prova. Riuscirà a venderlo prima della scadenza? Forse è tempo di pensare a qualche regola nuova che tuteli i club davanti allo strapotere dei procuratori e ai prossimi, inevitabili, giri di giostra”.