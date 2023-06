Nappi: “Il prossimo anno la Fiorentina si confermerà tra le squadre migliori. Italiano avrà ricevuto delle rassicurazioni dalla società”

L’operato di Italiano come tecnico viola sotto la lente d’ingrandimento. L’ex attaccante della Fiorentina Marco Nappi, ha analizzato così il tema a Radio Bruno: “Il lavoro di Italiano è stato importante, purtroppo le finali non sono andate bene ma va apprezzato e il suo progetto continua, è giusto così. Il prossimo anno per me la Fiorentina si confermerà tra le squadre migliori. Avrà sicuramente ricevuto delle rassicurazioni, altrimenti non mi spiego come gli interessamenti di Milan e Napoli siano rimasti inascoltati”.