Nappi: “Jovic ha qualità fuori dal normale e se ha una palla buona per far gol, difficilmente sbaglia”

L’ex attaccante della Fiorentina, Marco Nappi, intervenuto su Lady Radio, ha espresso la propria opinione in particolare su Luka Jovic: “A me piace molto il serbo. Per me ha delle qualità fuori dal normale, è un giocatore al quale, se capita la palla buona, difficilmente la sbaglia. Contro l’Inter ha avuto un pizzico di sfortuna, altrimenti la Fiorentina avrebbe pareggiato la partita”.

Sulle reti fallite all’Olimpico da Jovic, Nappi ha aggiunto: “Handanovic ha fatto un vero miracolo su di lui, del resto è uno dei portieri più forti del mondo. Il colpo di testa è un colpo difficile, prende la palla non con la fronte, è andata fuori veramente di un soffio. C’è stata un po’ di sfortuna”.