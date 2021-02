Nappi: “La Fiorentina va costruita adesso per il futuro, ma se continui a…”

L’ex giocatore della Fiorentina, Marco Nappi è intervenuto su TuttoMercatoWeb parlando della squadra viola: “Prandelli non ha la bacchetta magica, la Fiorentina va costruita adesso per il futuro. Ma se continui a cambiare allenatori, non farai mai il salto di qualità. Si parla già di tecnici per il prossimo anno e per me è una cosa sbagliatissima. Occorre dare fiducia ad un allenatore e costruire la squadra sulla base delle sue indicazioni. Sento parlare di Sarri e Gattuso ma conosciamo anche il valore di Prandelli e perchè non dargli fiducia e seguirlo, facendolo lavorare dall’inizio”.

