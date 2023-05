Napule è mille emozioni, anche per la Fiorentina: da Joaquin a Cabral passando per Gattuso, storie di un travolgente decennio viola in quel di Fuorigrotta

È il giorno del Napoli-Fiorentina forse meno stimolante dell’ultimo decennio, con i partenopei che penseranno esclusivamente a celebrare la conquista del loro terzo Scudetto. La Viola potrà agire da imbucata alla grande festa, con un tentativo di conquistare punti irrilevanti per i padroni di casa, in ottica di un ottavo posto che potrebbe assumere un significato diverso.

Decisamente più esaltanti sono le recenti memorie delle sfide tra azzurri e gigliati al San Paolo, poi Diego Armando Maradona. A cominciare da ormai nove anni fa, quando in una partita di consolazione (svoltasi tre giorni dopo che entrambe vennero eliminate dall’Europa League) Joaquin regala alla Fiorentina tre punti d’oro per il quarto posto con un gol allo scadere. Neanche due mesi dopo, il Napoli avrà modo di vendicarsi a Roma.

Le due squadre si sono contese anche un improbabile scontro diretto al vertice, datato ottobre 2015, in quei pochi weekend in cui la Viola di Paulo Sousa è riuscita a godersi il primo posto: Kalinic non basta per rispondere a Insigne e Higuain. Per tornare a vedere una vittoria della Fiorentina, occorre un salto temporale fino a gennaio 2020, quando Chiesa e Vlahovic piegano un Napoli in condizioni disastrose.

Ma chi di Gattuso ferisce, di Gattuso perisce (e non soltanto per quanto accaduto ‘a Firenze’): quasi un anno esatto dopo arriva l’ormai celebre Napoli-Fiorentina 6-0, la peggior sconfitta della storia gigliata post-fallimento che certifica quella che sarà un’annata da dimenticare. La stagione successiva, nonché la scorsa, è decisamente un’altra storia. L’ultimo ricordo in quel di Fuorigrotta è un dolcissimo 2-3 di aprile 2022, con Gonzalez, Ikoné e Cabral che proiettano la Viola verso il settimo posto e la Conference League. Nel mezzo, nel gennaio dello stesso anno, una fantastica manita dei ragazzi di Italiano che vincono 2-5 e volano ai quarti di finale di Coppa Italia.