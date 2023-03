Nardella: “A Cortina 85 milioni per la pista di bob e non possiamo spendere 200 per il Franchi? Un intervento privato era impossibile”

In una conferenza stampa a Palazzo Vecchio il sindaco Nardella ha fatto il punto sulla situazione intorno allo stadio Artemio Franchi. Queste le sue parole: “Ho chiesto al ministro Raffaele Fitto di incontrarci al più presto insieme al sindaco di Venezia. Ringrazio il presidente dell’Anci De Caro che ringrazio ed è stato chiarissimo nel sostenere il nostro progetto e le nostre procedure. Vale la pena dire ancora che lo stadio Franchi è uno stadio unico in Italia e in Europa e non può essere paragonato a nessun impianto nel continente se non al Flaminio di Roma, che è vergognosamente abbandonato da anni. Lo stadio Franchi è un monumento nazionale e appartiene al patrimonio dei fiorentini.

Elementare il fatto che si chiedano finanziamenti pubblici per un bene pubblico. Una volta che sono stati messi i vincoli dal Governo Draghi è stato evidente che un qualunque intervento privato sarebbe stato impossibile. L’alternativa qual era? Lasciarlo abbandonato? La vera vergogna è vedere il Flaminio lasciato a se stesso. Combatterò con le unghie e con i denti affinché il Franchi venga riqualificato e non abbandonato.

Si spenderanno tanti stadi pubblici nei prossimi anni, per i giochi nel mediterraneo, per le Olimpiadi invernali. A Cortina si spenderanno 85 milioni per la pista di bob. E non si possono spendere 200 milioni per il Franchi, un monumento nazionale? Qual è la logica di tutto questo? Non è scritto da nessuna parte che non si possa fare”