Nardella: “A nome di Firenze chiedo scusa ai giocatori del Napoli. Chi li ha offesi non rappresenta la città e la Fiorentina”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha voluto scusarsi, a nome della città, con i giocatori del Napoli che sarebbero stati presi di mira ieri sera con ululati razzisti e offese dopo la partita contro la Fiorentina.

“Victor, André-Frank, Kalidou (Osimhen, Anguissa e Koulibaly ndr): a nome di Firenze vi chiedo scusa” scrive Nardella.

E ancora: “Chi ieri ha offeso i calciatori del Napoli allo stadio non rappresenta la città e non rappresenta la Fiorentina, che ha subito preso le distanze. Negli stadi non c’è posto per l’ignoranza e la stupidità”.