Nardella: “L’opzione Padovani piace a tutti: società e tifosi in primis. A breve incontrerò ancora Barone. Abbiamo delle scadenze precise, ecco quali”

Anche Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha espresso il suo cordoglio per la morte di Silvio Berlusconi. Queste le sue parole da Coverciano, dove il primo cittadino è presente per un evento legato a calcio e arte, riprese da tuttomercatoweb.com: “Ho pubblicamente espresso a nome mio e dell’amministrazione comunale il sincero cordoglio e la vicinanza ai familiari. Tutti esprimeranno i propri giudizi politici e dell’imprenditore che era”.

E sul tema stadio con l’incontro con Barone: “È stato un incontro molto positivo: ci ha permesso di fare il punto della situazione su tutto e abbiamo trovato un punto di svolta. Il Padovani è una soluzione che a quanto pare piace a tutti: alla società e ai tifosi in primis. Dobbiamo correre con il progetto e la realizzazione, abbiamo già cominciato a definire tutti gli aspetti. Adesso voglio incontrare presto Barone assieme alla società di rugby. La soluzione mi pare in linea con quella di altre realtà, come quella di Cagliari. Abbiamo uno scadenziario molto preciso, specie per le risorse in nostro possesso. Le risorse sono legate a una tempistica precisa. Il Padovani dovrà essere completato in tempo per la stagione 2024/25 e terminare il Franchi per il centenario della Fiorentina nel 2026″.