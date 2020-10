Nardella: “Accompagneremo la Fiorentina a Roma per la presentazione del progetto sul Franchi. Io e Fossi abbiamo sempre assecondato i desideri della proprietà viola”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, intervistato dal Corriere Fiorentino, ha parlato del nuovo stadio della Fiorentina: “Quali sono i limiti al progetto? Sono quelli della legge che parla di funzionalità e valore testimoniale, ne ho parlato con Commisso. La fiera delle dichiarazioni non serve: aspetto il nuovo progetto, che arriverà entro due mesi, e come Comune accompagneremo al ministero a Roma per presentarlo”.

Sull’ipotesi stadio a Campi dichiara: “Con il sindaco Fossi c’è gioco di squadra. Noi, nel rispetto della legge, abbiamo sempre assecondato i desideri della proprietà viola, prima con i Della Valle, non l’ho inventata io l’idea dell’area Mercafir, poi con Commisso sul Franchi”.