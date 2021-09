Nardella: “Arrivate più di settante proposte per il restyling del Franchi. A chi critica dico che…”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, è tornato a parlare del concorso per il restyling dello stadio Artemio Franchi. Queste le parole del primo cittadino fiorentino: “Sono arrivate più di 70 registrazioni per il progetto di restyling dello stadio Franchi, la giuria internazionale si riunirà tra poco, la prima selezione dei progetti avverrà entro metà ottobre”.

Non finisce qui Nardella: “Qualcuno ha criticato il fatto che si mettono soldi europei sugli stadi, voglio dire che lo stadio firmato da Nervi è un esempio di architettura mondiale, non è paragonabile ad altri stadi, è un bene culturale e se non avessimo messo i soldi su questo progetto li avremmo persi»