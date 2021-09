Nardella: “Capisco l’amarezza di Commisso sulla questione Vlahovic. Napoli? Mi auguro di non rivedere gli episodi del post Inter”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato ai media presenti, tra cui Fiorentinanews.com, a margine dell’evento di consegna del trofeo Nereo Rocco: “Mi ha commosso molto aver ricevuto il premio alla città di Firenze, di cui attualmente sono il rappresentante. Lo dedico a tutti i fiorentini, che hanno affrontato con coraggio ed energia il duro periodo del covid. Vlahovic? Credo che l’obiettivo di Commisso sia quello di tenere il giocatore, ma capisco anche che sia un po’ contrariato nel dover trattare in maniera così estenuante. I calciatori sono utilizzati da un sistema che sta alterando il gioco del calcio, bisognerebbe ritornare alla correttezza e alla sobrietà”.

E poi sulla partita con il Napoli ha aggiunto: “Viola e partenopei stanno vivendo un momento molto positivo. Sarà una bellissima serata, un bel momento di calcio tra squadre e tifoserie da sempre molto rivali. Mi auguro che non ci siano problemi di ordine pubblico come quelli registrati dopo Fiorentina–Inter, perché la nostra città non merita di subire certi danni. Commisso? Ci siamo visti una volta a Bagno a Ripoli e spero di rivederlo prima che parte, in ogni caso mi ha detto che tornerà presto e si tratterrà per molto tempo quindi non c’è fretta”.