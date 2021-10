Nardella: “Chi ha fatto quei cori contro Koulibaly non deve più entrare in uno stadio. Vorrei andare con lui e Callejon nelle scuole”

A Radio Punto Nuovo ha parlato il sindaco di Firenze Dario Nardella per parlare dei cori razzisti contro Koulibaly in Fiorentina-Napoli. Queste le sue parole: “Mi piacerebbe andare nelle scuole di Firenze e Napoli con Koulibaly e Callejon. Chi ha fatto quei cori non deve più poter accedere a nessuno stadio. Complimenti alla Fiorentina perché ha condannato subito il gesto, tutti bisogna essere uniti in questa battaglia. Non è successo solo a Firenze, anche a Bergamo quando la squadra viola era in trasferta. Questo è solo un becerume”.

E ancora: “Ho chiesto scusa al difensore del Napoli. Bisogna anche lavorare nelle scuole per uscire da questo problema sociale”.