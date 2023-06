Nardella chiamerà il sindaco di Praga per parlare della sicurezza per la finale. Intanto i tifosi della Fiorentina esauriscono la curva dedicata all’Eden Arena, ma i tagliandi sono ancora acquistabili

Si avvicina a grandi passi la finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham, con i tifosi delle due squadre che sono pronti a mettersi in viaggio per Praga. Oggi, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha annunciato che saranno circa 3mila i fiorentini che raggiungeranno la Repubblica Ceca senza il biglietto.

Anche per questo motivo, il primo cittadino fiorentino, come appreso da Fiorentinanews.com, contatterà il sindaco di Praga Bohuslav Svoboda per parlare della sicurezza nella capitale prevista per l’arrivo dei tifosi viola in città.

Nonostante ciò, anche questa mattina i biglietti risultano ancora acquistabili sul sito UEFA con i codici arrivati ai tifosi viola negli scorsi giorni. Non sono più disponibili i biglietti di categoria 3 e 4 (i più economici), con la curva assegnata al tifo viola che è andata dunque esaurita. Ancora disponibili i tagliandi di categoria 2.

Ha collaborato Duccio Zambelli.