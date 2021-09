Nardella: “Commisso porterà in alto la Fiorentina e io porterò in alto Firenze con il nuovo stadio. Con questa opera il club viola aumenterà sensibilmente le proprie entrate”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, intervenuto su Lady Radio, ha parlato dello stadio Artemio Franchi e del coinvolgimento futuro della Fiorentina nella gestione dell’impianto.

“In primo luogo posso dire che la giuria internazionale che giudicherà i progetti arrivati col bando – ha detto Nardella – verrà fisicamente a Firenze tra il 12 e il 14 ottobre. Sono arrivati 31 progetti dall’Italia e da tutto il mondo che certificano il successo di questo bando”.

Ma come può aumentare gli introiti la Fiorentina attraverso questo nuovo impianto? Nardella risponde a questa domanda: “Innanzitutto con lo stadio di per sé può arrivare a decuplicare gli introiti. La società allo stato attuale, Covid a parte, incassa 7 milioni a fronte di un milione pagato di affitto. Pensiamo solo agli sky box, triplicare o quadruplicare il numero farebbe decollare le entrate. E poi tutti i servizi all’interno, negozi, bar, ristorazione e altro ancora, saranno gestiti dalla Fiorentina. C’è anche un secondo modo, che riguarda gli investimenti che la Fiorentina potrebbe voler fare per il commerciale esterno che è previsto nella riqualificazione del quartiere”.

Nardella si appresta ad incontrare Commisso: “Intanto lo vedrò stasera al premio Nereo Rocco e siamo al lavoro per fare una chiacchierata di aggiornamento. Sono sicuro che Commisso porterà in alto la squadra e io porterò in alto Firenze con il nuovo stadio. Stiamo lavorando ad una proroga per la convenzione che dovrebbe scadere tra pochi mesi, poi ci metteremo a sedere per la gestione. Una precisazione ci tengo a farla: se noi non avessimo usato i soldi del recovery plan previsti per la cultura, per rifare lo stadio, che è monumento nazionale, li avremmo persi. Non potevamo usarli per strade, scuole o ospedali come chiede qualcuno. Faremo un nuovo quartiere”.