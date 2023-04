Nardella: “Con la Fiorentina il dialogo è aperto e costruttivo: stiamo lavorando per farla giocare a Firenze durante il restyling. Un progetto così è difficile vederlo in Italia”

Dario Nardella, sindaco di Firenze, è intervenuto a Lady Radio per parlare della questione relativa al restyling dello stadio Artemio Franchi:

“Con la Fiorentina il dialogo è aperto, costruttivo e rispettoso. Si continuerà a lavorare nel rispetto della città e dei tifosi per un progetto incredibile: ristrutturare tutto il Franchi. Adesso aspettiamo il parere dell’Unione Europea nei prossimi giorni. Canone di concessione? Ci sono i tempi previsti dalle leggi, a noi interessa fare le cose il più velocemente possibile”.

E ancora: “In questi giorni stiamo parlando per far giocare la Fiorentina al Franchi durante i lavori o comunque nella città di Firenze. Per il restyling sono arrivati 40 pareri favorevoli, una cosa del genere, con un progetto da 200 milioni di euro, è quasi impossibile vederla in Italia”.