Nardella: “Con Salvini non abbiamo parlato dello stadio. Siamo in linea con i tempi e le risorse a disposizione sono sufficienti”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella risponde a Italpress alle dichiarazioni rilasciate al vicepresidente del Consiglio dei Ministri Matteo Salvini (Leggi qui) riguardo alla mancanza di fondi per il nuovo stadio della Fiorentina: “Non abbiamo parlato dello stadio, anche perché lo stesso Salvini ha ricordato che non è di sua competenza e in ogni caso non ci sono novità e non mi ha espresso alcun tipo di perplessità”.

E prosegue: “Non abbiamo parlato dello stadio e comunque sullo stadio non cambia niente, siamo in linea con i tempi e le risorse a disposizione sono assolutamente sufficienti”.