Nardella: “Dovremo lavorare gomito a gomito con la Fiorentina”. Dove andrà a giocare la squadra viola quando il Franchi non sarà agibile? Le quattro ipotesi al vaglio

Rinnovata la convenzione per l’utilizzo dello stadio Franchi da parte della Fiorentina. La scadenza viene portata avanti di un anno (giugno 2023). Dopodiché ci saranno da tenere di conto di molte cose, perché entro il 31 dicembre 2023 dovrebbero partire i lavori per il nuovo Franchi.

“Dovremo lavorare gomito a gomito”, dice il sindaco di Firenze, Dario Nardella.

Ci sarà da definire, quando non sarà possibile giocare allo stadio Franchi, dove andrà la Fiorentina. Sul piatto, secondo La Nazione, ci sono diverse ipotesi, Empoli, in primis. Ma si valutano anche gli stadi di Reggio Emilia, Perugia, La Spezia.

Bologna non è al momento presa in considerazione in quanto anche il Dall’Ara sarà interessato da un imponente restyling.