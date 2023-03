Nardella e l’impegno preso con Commisso per far giocare la Fiorentina a Empoli…tutto questo prima della bomba UE

Ieri sera il sindaco di Firenze, Dario Nardella, è rientrato da New York dove, tra le altre cose, ha avuto un incontro con il patron della Fiorentina Rocco Commisso.

Nel colloquio col numero uno gigliato, si legge su La Repubblica, si è preso l’impegno a dare mano per far giocare i viola a Empoli nelle due stagioni dei lavori al Franchi.

Tutto questo prima che gli arrivasse addosso la “bomba” improvvisa dalla UE, sui dubbi per un finanziamento europeo da 71 milioni (compreso aumento per il costo delle materie prime) che potrebbe mettere in discussione l’intera operazione legata al rifacimento del Franchi.

Intanto la Fiorentina se ne resta in disparte e non commenta.