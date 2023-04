Nardella: “Entro il 2026 la linea tramviaria stadio-Rovezzano: l’obiettivo è andare in parallelo con i lavori del Franchi. Procediamo su tutti i fronti”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha fatto il punto della situazione sui lavori della tramvia, relativi anche al collegamento con lo stadio Artemio Franchi:

“Entro un mese presenteremo il progetto per la linea della tramvia stadio-Rovezzano e sarà un progetto definitivo: l’obiettivo è terminare entro il 2026, in modo da andare in parallelo con i lavori per l’Artemio Franchi.

E ancora: “Sulla linea stadio-Rovezzano siamo pronti con i primi progetti, che devono essere oggetto di un confronto con cittadini e stakeholder istituzionali. Si procede su tutti i fronti”.