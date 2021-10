Nardella: “Entro marzo verrà annunciato il vincitore del bando per il nuovo Franchi. Prima di Natale io e il presidente Commisso suoneremo per una serata di beneficienza”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato a Radio Toscana della Commissione che ieri ha scelto gli otto progetti che passano allo step successivo del concorso per il nuovo Franchi: “Sono stati selezionati gli otto progetti per il nuovo Franchi a fronte delle 31 proposte in corsa per il bando. Come regola, in quanto sindaco di Firenze, non posso conoscere questi progetti, ma immagino che saranno tutti di altissimo livello. Stiamo rispettando i tempi: a febbraio la giuria internazionale si riunirà per selezionare il vincitore che verrà annunciato nella prima metà di marzo”.

Il primo cittadino fiorentino ha poi aggiunto: “Mi sono incontrato con Commisso e abbiamo avuto una piacevolissima chiacchierata prima della partita contro il Napoli. Abbiamo parlato di tanti argomenti avendo molte cose in comune, come ad esempio la musica. Per altro in tal proposito abbiamo deciso, insieme al presidente della Fiorentina, di organizzare entro Natale una bella serata di beneficienza per la nostra città, nella quale io e il patron Commisso suoneremo insieme. Sarà divertente, ma per partecipare bisognerà fare una bella donazione alla città di Firenze. Sceglieremo insieme il progetto da sostenere. Il presidente era molto contento e felice di intraprendere questa iniziativa”.