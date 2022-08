Nardella: “Episodi come quelli di ieri avvengono in tutti gli stadi. Non bisogna generalizzare sui tifosi della Fiorentina”. E quel messaggio mandato a Spalletti

Il sindaco di Firenze Dario Nardella si è espresso in merito agli episodi che hanno coinvolto Luciano Spalletti durante Fiorentina–Napoli: “Questi episodi – che purtroppo avvengono in tutti gli stadi – vanno condannati senza esitazione. Allo stesso tempo invito tutti a non generalizzare; il popolo viola si è sempre distinto per passione e calore. Inoltre ci tengo a sottolineare, come ha già detto l’amico e collega sindaco Manfredi, che episodi di questo tipo non intaccano l’amicizia tra le città di Firenze e di Napoli”.

Nardella è in viaggio con la famiglia e ieri sera non era allo stadio, ma – quando ha saputo delle offese – ha mandato un messaggio a Spalletti dicendosi dispiaciuto e allo stesso tempo convinto che la stragrande maggioranza dei tifosi della Fiorentina non ha niente a che vedere con chi lo ha insultato durante la partita. Nel frattempo, il sindaco si dice fiducioso nel lavoro degli investigatori per accertare le responsabilità e ribadisce che non si può fare di tutta l’erba un fascio e sostenere che tutti i tifosi viola siano maleducati.