Nardella: “Faremo di tutto per far giocare la Fiorentina sul territorio di Firenze durante i lavori al Franchi. Rapporto di collaborazione stretto con il club viola”

Il giorno dopo le parole pronunciate dal direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, preoccupato dal fatto che la squadra possa traslocare da Firenze addirittura per due anni durante i lavori allo stadio Artemio Franchi, arrivano le dichiarazioni del sindaco di Firenze, Dario Nardella, che ha risposto al dirigente: “Con il club viola stiamo lavorando da diverse settimane per risolvere il problema – ha detto a Toscana TV – Abbiamo avuto molti incontri tecnici e posso dire che siamo tutti d’accordo sul fatto che si debba trovare la miglior soluzione possibile per tutti”.

Nardella ha poi aggiunto: “Condivido il pensiero che si debba far di tutto per far giocare la Fiorentina al Franchi durante i lavori, o comunque sul territorio fiorentino. Siamo contenti del rapporto di collaborazione che c’è in questo momento con la società viola”.