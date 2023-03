Nardella: “Firmata la candidatura di Firenze agli Europei di calcio del 2032. La nostra città ha lo sport nelle vene”

Un annuncio che riguarda Firenze sta caratterizzando questa mattinata. A farlo è stato il sindaco del capoluogo toscano, Dario Nardella, che ha fatto sapere di aver “firmato la candidatura di Firenze agli Europei di calcio Italia 2032“.

“Un’altra scommessa da vincere dopo il Tour de France 2024, il Golden Gala di Atletica e gli ATP 250 di Tennis. Firenze ha lo sport nelle vene!”. Questa la chiosa fatta dallo stesso Nardella a seguito della firma.

Il nostro Paese si candida ad ospitare la competizione continentale, sperando che per quell’anno si chiuda definitivamente anche il gap che c’è, a livello di impianti, con i paesi più evoluti in Europa. Firenze, com’è noto, punta ad avere un Franchi radicalmente rinnovato per il 2026.