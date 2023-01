Nardella furioso: “Le norme del PNRR hanno peggiorato la situazione: è una Via Crucis. Stadio? Così non si può andare avanti”

La realizzazione della nuova casa della Fiorentina, ovvero il nuovo Franchi, non sarà certo cosa da poco. A tal proposito, il sindaco di Firenze Dario Nardella si è sfogato con una foto sui social. Ecco le sue parole, riportate dal Corriere Fiorentino: “Quelle che vedete sono decine e decine di fogli. Io sono stufo di andare avanti così, con continui adempimenti burocratici“.

E aggiunge: “Con il PNRR, nella sostanza, non è cambiato niente: le norme del PNRR non hanno semplificato la situazione, anzi, l’hanno peggiorata. Sta diventando una Via Crucis. Stadio? Stesso discorso. Così non si può andare avanti“.