Nardella: “Il dado è tratto sul restyling del Franchi e la presentazione di 31 progetti conferma la bontà della nostra decisione. Investimento importante e una bella sfida per tutti”

Sul restyling del Franchi “il dado è tratto, la presentazione di 31 progetti conferma la bontà della nostra decisione“. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, commenta così la notizia dell’arrivo di 31 progetti per la riqualificazione dell’impianto dove attualmente gioca la Fiorentina.

“Sono rimasto veramente sorpreso oltre ogni aspettativa – ha detto il numero uno cittadino – sono stati presentati ben 31 progetti un’opera così impegnativa, con dei criteri di partecipazione molto selettivi. Abbiamo chiesto criteri con professionalità molto complesse e molto specifiche per la presentazione del progetto. Sono molto felice, evidentemente c’è un interesse sulla riqualificazione del ‘Franchi’ che non è solo locale. Non mi stupirei se ci fossero anche illustri candidature internazionali”.

E ancora: “Entro la metà di ottobre si dovranno selezionare le otto idee scelte e da quel momento gli architetti dovranno produrre i progetti e gli studi di fattibilità economica per consentire alla giuria di scegliere il progetto migliore per Firenze. L’investimento è importante, andiamo avanti, è una bella sfida per tutta la città e il quartiere di Campo di Marte“.