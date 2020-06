Nardella: “Il dibattito sullo stadio risale a 51 anni fa. In dieci mesi il mio comune ha fatto qualcosa che nessun altro ha fatto”

In conferenza stampa ha parlato così il Sindaco di Firenze Dario Nardella: “Ho sempre voluto il bene della mia città e sempre lo vorrò. Stadio? Il dibattito sullo stadio risale a 51 anni fa, quando in un articolo del 1969 Giordano Goggioli scrisse un bellissimo pezzo sul ‘Franchi’ e sulla necessità di ristrutturare lo stadio ‘Franchi’. Era un altro mondo e da lì iniziò il dibattito che poi è ripreso nel 1990 con la ristrutturazione per i mondiali. In tutto questo periodo però ci tengo a sottolineare che negli anni in cui ho ricoperto il ruolo di Sindaco io ho sempre lavorato con la massima serietà per questo obiettivo e non mi sono mai fermato. Mi sto impegnando per una legge Semplificazione per quanto riguarda gli STADI. Con l’arrivo della nuova proprietà della Fiorentina sono cambiate alcune cose e ci siamo messi a lavorare. In 10 mesi il mio comune ha fatto qualcosa che nessun altro ha fatto ovvero una variante urbanistica, una perizia e un bando per la costruzione del nuovo stadio”.

