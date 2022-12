Nardella: “Il Franchi poteva fare la fine del Flaminio di Roma. Invece l’idea che abbiamo avuto lo trasformerà in un impianto ultramoderno per tifosi e visitatori”

La sfida per il restyling dello Stadio Artemio Franchi, la casa attuale e futura della Fiorentina, è partita. Il via alla procedura per la gara di riqualificazione dell’impianto è stato dato ieri, con la pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta ufficiale della Comunità Europea. E nei prossimi giorni il bando di gara sarà pubblicato anche sulla Gazzetta Italiana.

“Potevamo rischiare che il ‘Franchi’ venisse abbandonato come successo al ‘Flaminio’ di Roma – ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, commentando la notizia – invece l’idea di utilizzare i fondi europei del Pnrr destinati alle opere pubbliche di rilevanza culturale, perché questo è lo stadio progettato a suo tempo dal grande architetto e ingegnere Luigi Nervi, ci permette ora di riqualificare un bene di proprietà del Comune e renderlo ultramoderno a disposizione dei tifosi e dei visitatori”.