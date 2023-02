Nardella: “Il Ministero della Cultura ha dato parere positivo sul restyling. Non abbandoneremo il Franchi come è successo al Flaminio”

Si è espresso ancora una volta sul futuro del restyling del Franchi il sindaco di Firenze, Dario Nardella: “Sulla stadio, che è un progetto strategico della nostra città, io faccio parlare gli atti e i fatti – ha detto a Italpress – E i fatti sono che il Ministero della Cultura e i suoi uffici tecnici si sono espressi in modo positivo. Accogliamo senza trionfalismi, ma con positività questa autorizzazione perché stiamo conseguendo tutti pareri positivi da parte di tutti i soggetti preposti. Si va avanti speditamente. Non permetteremo mai di lasciare abbandonato lo stadio Franchi come successo con lo stadio Flaminio a Roma. Lo stadio Franchi deve essere non solo tutelato come monumento, ma anche vissuto come stadio moderno”.