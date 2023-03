Nardella: “Il mio obiettivo è portare a termine il mandato, ma se verranno meno le condizioni sono pronto anche a dimettermi”

Il “caso tramvia” sta lasciando i primi strascichi nell’amministrazione fiorentina e dopo l’allontanamento dell’assessora Cecilia Del Re, il sindaco di Firenze Dario Nardella si è espresso così a RAI TGR Toscana:

“Non voglio perdere un minuto per il lavoro al piano operativo. Rassicuro tutte le forze economiche e sociali, il piano operativo va avanti con massimo impegno. Voglio portare a termine il mandato, ma se non ci saranno le condizioni per farlo sono anche pronto a dare le dimissioni. Chi vuole giocare col fuoco, o con ambizioni personali, è avvisato”.