Nardella: “Il nuovo Franchi? Firenze sta rispettando rigorosamente i tempi e può essere esempio a livello nazionale per i lavori finanziati col PNRR”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, si trova a Bruxelles dal commissario europeo Paolo Gentiloni per fare il punto su tutti i progetti finanziati col Pnrr che a Firenze sono partiti o sono in fase di avviamento, compreso quello relativo al rifacimento del Franchi, la casa della Fiorentina.

“Firenze sta rispettando rigorosamente tutti i tempi – ha detto Nardella – Ringrazio il commissario Gentiloni per l’attenzione rivolta alla città, per aver visionato il dossier e preso atto con soddisfazione dello stato di avanzamento di tutti i progetti, in particolare le linee tramviarie e il rifacimento dello stadio Franchi”.

Nardella ha anche aggiunto: “A Gentiloni ho ribadito l’impegno della nostra città ad andare avanti con questo ritmo. Firenze sta rispettando pienamente e rigorosamente tutti i tempi previsti per le opere finanziate, dalle più piccole alle più impegnative, con uno sforzo immane per impiego risorse umane e complessità amministrative. Sono orgoglioso di questi risultati: Firenze può essere un ottimo esempio a livello nazionale”.