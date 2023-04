Nardella: “Il nuovo stadio di Firenze sarà molto più bello di quello di Poznan. E verrà realizzato in meno tempo”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella è tornato a parlare del nuovo stadio della Fiorentina, dopo quanto detto da Bonaventura ieri sera sull’impianto del Lech Poznan. Ecco le parole del sindaco, riportate da Italpress: “Con tutto il rispetto, il progetto per il nuovo stadio di Firenze è molto bello e l’impianto sarà molto più bello anche di quello di Poznan. Lo studio Arup ha realizzato più di 50 stadi in giro per il mondo”.

E aggiunge: “Contribuisce anche la storia grazie all’ingegnere Nervi. Funzionalità? Saranno eseguiti interventi per rendere il nuovo Franchi uno stadio di livello mondiale, per qualità dei servizi e godibilità degli eventi. Tra l’altro, l’impianto sarà realizzato in meno tempo rispetto a quanto è stato impiegato per costruire lo stadio di Poznan“.