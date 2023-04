Nardella: “Il progetto del Franchi deve arrivare alla fine perché i soldi ci sono. Siamo in regola con i tempi”

Il primo cittadino di Firenze Dario Nardella, a TgCom24, è tornato a parlare del tema stadio: “Sono il sindaco di Firenze ed è mio dovere fare gli interessi della città, il progetto del Franchi deve arrivare alla fine perché i soldi ci sono. Siamo in regola con i tempi: in Italia si dovrebbero proteggere di più i sindaci non attaccarli o minacciarli. Il ministro Fitto ci sta aiutando a difendere il Pnrr con i tecnici della Commissione Europea e di conseguenza anche i due progetti che riguardano lo stadio di Firenze e Venezia”.