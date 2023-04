Nardella incontra il Ministro Fitto, confronto costruttivo per superare le criticità emerse in merito al restyling del Franchi. La palla passa alla Commissione Europea: i dettagli

Si è tenuto questa mattina un incontro tra il Ministro per Affari Europei, il PNRR, il Sud e la Politica di coesione Raffaele Fitto, il Sottosegretario agli Interni Emanuele Prisco, il Presidente dell’Anci Antonio De Caro e i sindaci di Firenze Dario Nardella e di Venezia Luigi Brugnaro per un confronto in merito alle problematiche connesse ai rilievi sollevati dalla Commissione Europea inerenti l’ammissibilità di alcuni interventi finanziati dal PNRR nell’ambito dei Piani Urbani integrati (stadio Artemio Franchi di Firenze e Bosco di Venezia).

Nel corso dell’incontro, sono stati approfonditi tutti gli aspetti tecnici e sono emersi elementi utili che il Governo italiano, in sintonia con i sindaci interessati, trasmetterà alla Commissione Europea. Questo al fine di superare tutte le criticità riscontrate dalla stessa e, quindi, poter consentire la realizzazione degli interventi previsti. Un lavoro e un confronto, con spirito costruttivo, che sin dalle prossime ore proseguirà con la Commissione Europea.