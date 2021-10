Il sindaco Dario Nardella, in occasione di un’evento tenutosi a palazzo Sacrati Strozzi, ha parlato anche di un’eventuale prossimo incontro con Rocco Commisso e del rapporto di collaborazione con la Fiorentina: “Con Commisso ci vedremo prima che riparta per gli Stati Uniti. Non credo però che sia il numero di incontri a misurare la qualità della collaborazione con la Fiorentina, piuttosto sono i contenuti e gli obiettivi che ci siamo prefissati”.