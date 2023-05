Nardella: “La gara per il Franchi va avanti, abbiamo soldi e non possiamo perderli. Il piano B ce lo deve indicare il Governo. Non ci opponiamo a investimenti privati, ma Commisso…”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, è intervenuto su Controradio, dove ha toccato anche il tema del rifacimento del Franchi: “Lo stadio è stato definito come impianto storico e non demolibile e la Fiorentina ha ribadito che non metterà soldi per l’impianto, ma non è di certo una novità. Davanti a questi dati di fatto, abbiamo chiesto allo stato soldi per riqualificare questa struttura. Abbiamo ottenuto delle risorse anche se una parte di queste ci è stata poi tolta. E’ la prima volta che succede, da quando guido Firenze, che il governo dà dei soldi a qualcuno e poi li toglie”.

Poi Nardella ha aggiunto: “In questi anni siamo riusciti a fare un concorso pubblico, che ha prodotto un vincitore, terminato i progetti e abbiamo già speso più di 8 milioni. Abbiamo a disposizione già 130 milioni di euro e non possiamo perderli, quelli sono già impegnati. Non ci è arrivata alcuna comunicazione formale sui 55 milioni che ci sono stati tolti, la stiamo ancora aspettando, però su quei soldi ci aspettiamo che il Governo ci dia una mano”.

E inoltre: “Abbiamo, come già detto, molte risorse e quindi la gara va avanti. Il Franchi è un bene pubblico e sugli impianti pubblici si spendono soldi pubblici. Un piano B? Può esserci, ma ce lo deve indicare il governo, noi però non possiamo fermarci con il rischio di perdere i soldi che ci sono stati dati e che abbiamo a disposizione. Noi ci opponiamo al fatto che il Franchi venga abbandonato al degrado, faccia la fine del Flaminio a Roma. Non diciamo no agli investimenti del privato, Commisso però è stato chiaro”.