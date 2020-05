Nardella: “La mia priorità è rilanciare il Franchi, utilizzerò tutti gli strumenti a mia disposizione per farlo. Stadio a Campi? La Fiorentina è legata a Firenze”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, è intervenuto su Lady Radio dove ha parlato in maniera approfondita della questione stadio della Fiorentina: “Mi pare che se ne stia parlando anche troppo. La mia linea resta quella di utilizzare tutti gli strumenti a mia disposizione per consentire ristrutturazioni anche importanti di stadi e di monumenti storici. La mia priorità è rilanciare il Franchi. Una ristrutturazione dello stadio deve tenere conto anche del contesto, ovvero del quartiere di Campo di Marte, che dovrebbe essere rafforzato. Resto ottimista sul fatto che si possa trovare una soluzione”.

Da Nardella arriva un altro no all’ipotesi che lo stadio possa essere costruito a Campi Bisenzio: “Firenze è legata alla Fiorentina. In questa città c’è uno stadio e una storia. E la maggioranza dei fiorentini ama la squadra perché legata alla città. Bisogna che ci sia coerenza intorno a questo principio. Commisso spazientito e pronto a lasciare senza stadio? Non commento i rumors e le indiscrezioni”.