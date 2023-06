Nardella: “L’apertura del Franchi per la finale una bella notizia per tutti i fiorentini. Ringrazio Barone per la collaborazione e la disponibilità”

Il Sindaco di Firenze Dario Nardella ha commentato l’apertura dello stadio Franchi per il 7 giugno, in occasione della finale di Conference League contro il West Ham:

“L’apertura dello stadio Franchi il 7 giugno per la finale di Conference Cup è una bella notizia per Firenze e per tutti i fiorentini. Ringrazio il direttore generale di Acf Fiorentina Joe Barone, il Prefetto di Firenze Francesca Ferrandino, i componenti del Comitato per l’ordine sicurezza pubblica. Il Comune di Firenze si farà carico delle spese per i servizi della Polizia Municipale e di Alia“.